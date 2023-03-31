İbrahim Kalın'dan Akşener'e tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek provokasyondur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine de sert tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir.
Olay daha aydınlanmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur.
Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz.
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