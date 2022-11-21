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İletişim Başkanı Altun: ''Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız''

İletişim Başkanı Altun: ''Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız''
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen havan saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından ‘hesap zamanı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız.”

Etiketler terör örtügt altun
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