İmamoğlu'ndan "Tek bir şartım var'' diyen Yıldırım'a canlı yayın yanıtı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, (YSK) 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceği yönündeki kararının ardından Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, çıktığı programlarda bir süredir rakibi Binali Yıldırım ile canlı yayında tartışmak istediğini dile getiriyor.

YILDIRIM: TEK BİR ŞARTIM VAR

İmamoğlu en son, geçtiğimiz gün katıldığı programda Yıldırım'a canlı yayın teklifi yapmış; Binali Yıldırım ise İmamoğlu'nun teklifine "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

İMAMOĞLU: TABİ İSTANBUL'U KONUŞACAĞIZ; BAŞKA NE KONUŞACAĞIZ

Binali Yıldırım'ın bu şartına yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Gayet tabi İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız. İstanbul'un projeleri var. Artı İstanbul'la ilgili rakibimizin iddiaları var. Bizi zan altında bıraktığı çok uçuk iddiaları var. Ama "çaldılar" ama başka kavramlarla bizi zan altında bıraktığı konular var onları konuşacağız. Rakibimiz bana aklındaki tüm soruları sorsun tabi İstanbul'la ilgili. Memleket meselelerini konuşacak halimiz yok. Onu da konuşuruz ama buna gerek yok. Seçim süreci olsun, projeler olsun İstanbul'u ilgilendiren tüm konuları konuşmaya ben razıyım." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: ''Tek şartla canlı yayına çıkarım''

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