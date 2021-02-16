İnce: ''CHP oylarımı bölmezse iktidarım''

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e açıklamalarda bulundu.

Özkök'ün "Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek" şeklindeki ifadesini hatırlatan İnce, "Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor" ifadesini kullandı.

İnce, "Biz o gece parti yönetimi ile anlaştık ve ben sonuçları bir otelde izledim" şeklindeki açıklamasını yineleyerek şunları söyledi:

"Tamam İsmail Küçükkaya’ya attığım mesaj hata oldu. Ama partide seçimi izleyen komiteden bana bilgi gelmedi. Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk. 'Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı."

CHP'nin oylarını böldüğü ve Cumhur İttifakı'na hizmet ettiği eleştirilerine de yanıt veren İnce, "Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar" ifadesini kullandı.

Özkök'ün aktardığına göre İnce, telefonu kapatırken gülerek "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım" dedi. İnce, Özkök'ün "Bunu yazabilir miyim?" sorusuna da, "Tabii yazabilirsin" yanıtını verdi.

Öte yandan Özkök, İnce için "Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var. Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor... Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu" görüşünü dile getirdi.