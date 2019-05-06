İstanbul'da yenilenecek yerel seçimlerde düğümü 216 bin seçmen çözecek

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 36 gün sonra AK Parti ve MHP'nin itirazlarını görüşmek için toplandı. Toplantıdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı çıktı.

Bu karara göre 31 Mart yerel seçimlerini 4.171.118 oy ve %48,80 oy oranıyla kazanan CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası elinden alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçimlerin yenileneceği 23 Haziran Pazar gününe kadar kayyum atanacak.

Seçimlerin tekrarı için ilk önce 7 Temmuz tarihi öne çıkmıştı. Ancak seçimleri yenilenmesi için gerekli olan 60 günlük süre itiraz başvuru tutanağının hazırlandığı gün başladığı için seçimler 23 Haziran'da tekrarlanacak.

AYNI ADAYLAR MI YARIŞACAK ?

Siyasi partiler İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerine aynı adayla gitmek zorunda. Ancak ölüm ya da istifa durumunda partiler aday değiştirebilir.

SEÇMENLER DEĞİŞECEK Mİ ?

Yenilenecek seçimlerde seçmen kütükleri değişmeyecek. Sadece kısıtlı veya ölmüş adaylar seçmen listelerinden çıkarılacak. Ayrıca 23 Haziran 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran seçmenler de oy kullanabilecek. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenler aynı sandıkta oy kullanabilecek.

SEÇİMİN KADERİ %2,7'NİN ELİNDE

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu %48,80, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Binali Yıldırım ise %48,55 oy almıştı.

Geriye kalan %2,7'lik oy oranı ise Saadet Partisi, DSP, BTP, DP, Vatan Partisi, TKP ve bağımsız adaylar arasında paylaşılmıştı.

23 Haziran'da yenilenecek yerel seçimlerde Millet ve Cumhur İttifakı'nın dışında kalan partilerin ve seçmenlerinin kararı seçimin kaderini belirleyecek. İstanbul'da aday göstermeyen HDP'nin seçmenlerinin büyük bir kısmının Ekrem İmamoğlu'ndan yana oy kullandığı ise siyaset kulislerinde tahmin ediliyor. HDP seçmeni ile birlikte iki ittifakın da dışında kalan partilerin seçmenleri de AK Parti iktidarına muhalif oldukları düşünülerek oylarını Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanmaları bekleniyor. Durum böyle olunca 23 Haziran'da yapılacak yeniden seçimin favorisi olarak Ekrem İmamoğlu görülüyor.

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SEÇMENİ İKNA EDEN 23 HAZİRAN'DA KAZANIR !

Her yaz ayına denk gelen seçimlerde gündeme taşınan bir "düşünce" yine su yüzüne çıktı. 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Bu da demek oluyor ki İstanbul'da yaşayan çok sayıda aile, çocukları karne aldıktan sonra eşyalarını toplayıp yazlıklarına ya da tatile gidecekler. Ağırlıklı olarak Millet İttifakı'nın seçmeni yaz tatili için Ege sahillerine yönelecek, Cumhur İttifakı seçmeni de aynı tarihlerde hem tatile hem de memleketlerine gidecek. Hem yerel seçimlerde Millet İttifakı AK Parti iktidarına muhalif seçmenlerin tavrı hem de tatilcilerin "geri dönüp oy kullanıp kullanmama kararları" 23 Haziran'da yapılacak seçimin sonucunu etkileyecek.

Bakalım İmamoğlu cephesi ile Yıldırım cephesi, hem 31 Mart'ta kendilerine oy vermeyen hem de yaz tatili için yazlığına ya da memleketine gidecek seçmenleri nasıl ikna edecek...