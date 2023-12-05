İYİ Parti Ümit Dikbayır için kararını verdi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verildi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Dikbayır'ın partiden ihracına karar verildi.



T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, ihraç kararıyla ilgili İYİ Parti'den yarın resmi açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Dikbayır, Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti.

İddiaların odağındaki Dikbayır ise sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:



“Milletimiz siyaseten sorunlarına çözüm beklerken, maalesef gündem bazı iddia ve dedikodularla meşgul edilmektedir. İYİ Parti özelinde yaratılan bu suni gündemde şahsımla ilgili bazı iftira ve iddialar da yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isterim ki İYİ Parti Türk demokrasi tarihinin en ceberrut döneminde hayati sorumluluklar ve riskler alınarak kurulmuş bir siyasi harekettir.

İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu iftira çarkını kıracak ve gereğini yapacak.

İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, partiye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içerisinde kullanmayacak. Ama olmadı… Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı.

Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlamak soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim.

Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Parti’nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir.

Gördüm ki suskunluk genel başkanımızın etrafında nemalanan ve güneşi gölgelemeye çalışan hesapçı ve çıkarcı kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak.

Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün yeni yalanlar üretiliyor.

Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanlarıyla başlayan dedikodular, disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bu güruhun iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere, tüm emektarlarımız, gönül veren seçmenlerimiz adınadır. İYİ Parti’nin dedikodularla hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir. Bu hareket, tüm emektarlarımıza patronluk taslayan kendine özel üç beş kendini bilmezin yalanlarıyla genel başkanın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu hareket, il ve ilçe başkanlarımızdan, mahallelerde emek veren cesurlarımıza kadar hepimize ağalık taslayan üç beş kendini bilmezin dedikodu çarkında itibarsızlaştırılacak bir hareket de değildir.

Bu hareket partimizi şahsi malı zanneden, tüm unsurlarını idare edebileceğini zanneden kendini bilmez bir güruhun elinde oyuncak olabilecek bir hareket de değildir. Bu hareket kibirli bir güruhun iyi ve cesur insanları bozuk para gibi harcayabileceği bir hareket de değildir. Bu gerçekler ve yüklediği sorumluluklar gereği gereken adımları attım, atıyorum. Bu çirkinlikleri artık adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Bu şahsıma genel başkan yardımcılığı ve milletvekilliği gibi onurlu görevleri yapma görevleri veren iyi ve cesurlara karşı namus borcumdur. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır."

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, kendisi hakkında 4 ayrı iddiasının soruşturulmasını istedi.

Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

Dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" denildi.

Dilekçede, şu ifadeler de yer aldı:

"Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."