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İYİ Parti'den aday listesi açıklaması

İYİ Parti'den aday listesi açıklaması
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, milletvekili aday listesinin saat 14.00'te YSK'ya sunulacağı belirtildi.

28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. 

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, listenin 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.

Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak."

Etiketler iyi parti milletvekili aday listesi ysk yüksek seçim kurulu
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