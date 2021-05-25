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Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik yanıt

Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik yanıt

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun canlı yayındaki açıklamalarına tepki gösterdi: Lafla peynir gemisi yürümez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sedat Peker'in iddialarını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu "Açık ve net bir şekilde söylüyorum; Lafla peynir gemisi yürümez" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisini hedef alan iddialarına canlı yayında cevap vermişti. Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcıya bildireceğini ifade eden Soylu, Fevzi İşbaşaran'ın dövdürülmesi ve Hürriyet binasının basılması ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söylemişti.

Gazetecilerin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hakkında iddia olan tek ben miyim neden istifa edeyim" diyerek cevap veren Soylu, oğlunun arabasının durdurulduğuna ilişkin haberler için de "Oğlumun arabasından bir şey çıkmadı ama eski Bakan'ın evinden para sayma makinası çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler temel karamollaoğlu saadet partisi saadet süleyman soylu
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