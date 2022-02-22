Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bunlar asla gitmez diyenler var; tıpış tıpış gidecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu olmadığını belirterek, "Sorunları çözeceğiz diyerek iktidar olanlar sorunların üzerine yerine yeni sorunlar eklediler. Türkiye sorunlarını çözmüş bir ülke olmaktan çıktı sorunlar yumağı içinde çırpınan bir ülke haline döndü" dedi.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti iktidarının son bulacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Genelde şöyle söyleniyor, 'bunlar asla gitmez' ne demek asla gitmez? Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Niye gitmesinler. Dünya kime bâki kaldı?" diye konuştu.

5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu da gündemine taşıyan CHP lideri, "Gülistan Doku'nun süreci aydınlatılamıyorsa iktidar sahiplerinin bunun hesabını vermesi lazım. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde faili meçhuller istemiyoruz. Hala Gülistan Doku bulunamıyorsa insan hakları açısından da bir sorunumuz var demektir" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın 'eleştiri hakkı'nı kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sedef Kabaş, şimdi 12 yıl 10 ay hapisle yargılanıyor. Bir ayını doldurdu aslında tutuklanmaması lazım ama ülkede hukuk olmadığı için Sedef Kabaş içeride tutuluyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ukrayna kriziyle ilgili de şu görüşlerini dile getirdi:

"Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Bir savaşı önlemek sadece bir insan olarak bizim değil bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Rusya bu süreç içinde 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014'te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için. Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin güvenliği dünyanın güvenliği açısından son derece önemli bir anlaşma ama birileri Montrö Anlaşmasını tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vahameti herkesin bilmesi lazım. Hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi Türkiye'nin çıkarlarına odaklanması lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"VATANDAŞIN TERCİHİNDEN KORKMAMAK LAZIM"

Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorun yok.

İktidar sahipleri sorunları çözemiyorsa yapacakları tek bir iş var, sandığı mileltin önüne getirmek ve milletin takdirini kazanmak. Vaatleri dinleye dinleye bu millet perişan oldu.

Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. "Bunlar asla gitmez" deniyor. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmezler, lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Dünya kime baki kaldı? Gelirler yönetirler, milletin oyunu alır ya da almazlar. Sorunları çözemiyorlar, çözme kapasiteleri de yok. Sandık gelecek, milletin iradesine başvuracaklar. Biz bunları göndereceğiz. Demokrasiyi büyüteceğiz.

GÜLİSTAN DOKU

Gülistan Doku'nun eğer kaybolma süreci aydınlatılamamışsa aradan bu kadar süre geçmesine karşın iktidar sahiplerinin çıkıp bunun hesabını vermesi lazım. Aileye gidilir, anlatılır bütün konular. Topluma da anlatılması lazım. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde faili meçhuller istemiyoruz. Hala Gülistan Doku bulunamıyorsa insan hakları açısından da bir sorun var demektir. Bir aile evladını kaybetmiş ve aradan bir uzun zaman geçmiş olmasına karşın hala bulunamıyorsa ailenin demokrasiye olan güveni sarsılır. Üstümüze düşen Gülistan Doku'nun nerede olduğunu bulmak ve aileyi bilgilendirmektir.

Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır. 12 yıl hapisle yargılanıyor. Tutuklu.

Devleti adalet içinde yönetirseniz bütün taşlar yerine oturur. Devleti öç alma duygusuyla yönetirseniz bütün taşlar yerinde oynar. Adaleti sağlamaya geliyoruz. Devlette adaleti sağlayacağız ki bütün taşlar yerine otursun.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek tüm dünyanın ortak talebi olmak zorundadır. Rusya 2014'e göre güçlü bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Doğal gaz, petrol fiyatları artıyor, bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Döviz rezervi artmış durumda, akaryakıt ve doğalgaz fiyatları artıyor.

Bu girişi neden yaptım: Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu anlatmak için. Montrö dünyanın güvenliği için son derece önemli bir anlama. Tarihi bilmeyen, dünyayı okuyamayan birileri Montrö'yü tartışmaya açarsa bunun sonuçlarını herkesin bilmesi lazım.

Tarihi, dünyayı bilmeyen birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkartacağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım.

EKONOMİK KRİZ

Asgari ücret artışı hiçbir şey getirmedi. Asgari ücret artışı almadan mutfağına yangın girmiş. Cebindeki para erimiş. İktidar sahiplerinin oturup düşünmesi lazım. 4 milyon 122 bin vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. İcradaki dosya sayısı 23 milyon 200 bini aştı. Bu da içinde bulunduğumuz tablonun iyi olmadığını gösteriyor.

298 bin belediyelerimiz nakdi yardım yaptılar. 1 milyon 123 bin 348 aileye ısınma yardımı yaptılar. 670 bin 700 öğrenciye eğitim kırtasiye yardımı yaptılar. Bütün belediye başkanlarımı yürekten kutluyorum.

EYT'LİLERİN SORUNLARI

Uzun süredir sizin sorunlarınıza kulaklarını tıkadılar. En tepedeki 'zat' sizin için türedi lafını kullandı. Asla unutmayacağım. O makam ona yakışmıyor demek. Hiç meraklanmayın az kaldı sizin sorunlarınızı çözeceğiz.

Emeklinin en düşük aylığı asgari ücret seviyesinin altına geldi. Onu da çözeceğiz.

MUHTARLARIN MAAŞLARI

Sözler tutulmuyorsa hesabının sandıkta sorulması lazım. Gittiğim her ilde muhtarlarla mutlaka toplantı yaparım. Muhtarlar toplumun sesidir. Toplumun sorunlarını en iyi muhtarlar bilir. Muhtarların aylıklarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız dedi. Bekledik. Aralık geçti, Ocak geçti, Şubat'a geldik. Maaşlar yattı, asgari ücret seviyesinde değil. Koskoca cumhurbaşkanı söz verdi. Ne oldu da sözünde durmadı? Bu güne kadar hangi sözünde durdu ki? Lafa gelince at işkembeden.

Bunun üzerine biz muhtarla ilgili kanun teklifi hazırlamıştık. Kanun teklifi 19 Ocak'ta Erdoğan söylüyor, biz 15 Şubat'ta teklifi verdik. AK Parti ve MHP milletvekillerine Erdoğan'ın söylediğini hatırlatarak, reddedildi. Tekrar aynı teklifi getireceğiz, destek mi veriyorlar karşı mı çıkıyorlar göreceğiz. Bizim kanun teklifi reddedilince birleşik oy pusulası, sosyal yardımların muhtarlar tarafından yapılması, muhtar maaşları, muhtarların belediye toplantılarına girmeleri reddedildi

AK PARTİLİ EMİN AKBAŞOĞLU HAKKINDA

Müthiş matematikçi, olağanüstü matematikçi. Yakında maliye bakanı olabilir. Dünyadan, vatandaşın derdinden kopuk, aklını kiraya vermiş, sadece talimatla iş yapan biri milletin vekili olamaz. Buraya gelmişsiniz, Saray'dan gelecek talimata göre el kaldır indir. Keşke bunun için de dava açsalar, milletin vekili olmadıklarını ispat ederiz.

Bu ittifakın en önemli özelliklerinden biri de paralel yapı kurmaları. Fiyat istikrarı konusunda da paralel komite kurdular.