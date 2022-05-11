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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu tazminat
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