Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan hesap sordu: ''18 yılda ne istediysen yaptın''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekonomik bir buhran var, hukuk buhranı var. Çözülmesi mi gerekiyor, çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek.

Her ortamda şunu söyledik; eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o çözüm milletin hayrına olacaksa CHP olarak biz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz, engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor. Yasaya dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde nasıl çözülecek diye.



Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır, kapasite, birikim ve liyakat de vardır. Ama bir kişi ben her şeyi çözerim diyorsa olmaz.

'Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez'

Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti yönetmek için bilgiye, birikime, liyakate ihtiyacınız var. Devleti yönetenlerin bir sorumluluk anlayışı olması lazım. Devleti yönetenler vatandaşlar arasında ayrım yapmazlar. Ayrım yaptıkları andan itibaren bölücülük yapmış olurlar.

Sayın Erdoğan 'Ekonomide reform yapacağız, gerekirse acı reçeteyi milletin önüne koyacağız' diyor. Ne oldu da 18 yıl sonunda milletin önüne acı reçeteyi koyuyorsun? 18 yılda ne istediysen yaptın. Peki 18 yılın sonunda acı reçeteyi niye koyuyorsun? Hangi gerekçeyle koyuyorsun? Bunun sorgulanması lazım vatandaş tarafından.