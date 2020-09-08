Kılıçdaroğlu: ''Hükümet yalan söylüyor!''

Covid-19 salgını sırasında dün 57 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen Kılıçdaroğlu, rakamların gerçek olmadığını ve bunu herkesin bildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı’nın da güvenini yitirdiğini belirtti. Fahrettin Koca’nın Erdoğan’dan talimat aldığını söylemesiyle güvenini kaybettiğini kaydeden CHP lideri, “Erdoğan doktor değil ki, sen neden ondan talimat alıyorsun?” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri satır başlarıyla şöyle:

- Bu süreçte kim ne derse desin bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek benim boynumun borcudur. Onlar evlerine bile gitmediler çocuklarını bile uzun süre görmediler, mikrop kaptılar çoğu sağlık çalışanları hayatını kaybetti.

- Peki siyaset ne yaptı? Elinizi vicdanınıza koyun. Ya Allah aşkına 18 yıldır bu ülkeyi bir kişi yönetiyor 5 maskeyi dağıtamadı. Sabah böyle dağıtılacak , akşam şöyle dağıtılacak. 5 maskeyi dağıtamayan siyasal iktidarın bu buhrandan çıkması mümkün değildir arkadaşlar.

İNSANLAR NASIL GEÇİNECEK?

- Saraydan Türkiye farklı mı görünüyor? Bu kadar kısır bu kadar öngörüsüz bu kadar basiretsiz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tektir.

- 1168 lirayla bu evine ekmek götürecek. Senin sarayında 1168 lirayla çalışan var mı? Sen 1168 liraya milleti mahkum ediyorsun. Demokratik yollarla bu millet seni yolcu edecek. Bu milletin yakasından seni düşürecek.

5 MASKEYİ BİLE DAĞITAMADILAR

- Bir şey daha ifade edeyim bunlar yatsınlar CHP’li belediyelere dua etsin. Herkese hizmet götürdüler, yoksula el uzattılar, bütün engellemelere rağmen ülkenin dört bir yanına maske ulaştırdılar. Toplanan yardım paralarına el koydular. Bunların yatacak yerleri yok, böyle bir yönetim şekli olabilir mi? Bugün geldiğimiz nokta; 10 milyonu aşkın işsiz var, Cumhuriyet tarihi rekoru. Çöp konteynırlarından bugün on binler geçiniyor. Yemek, topluyorlar, kağıt topluyorlar. 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Çocuklar için mama çalınmasın. T.C. vatandaşı bir kişi çocuk mamasını, zeytin yağını neden çalar? 18 yıldır bu ülkeyi yöneten kim Cumhuriyet Halk Partisi mi? Özellikle milliyetçi vatandaşlarım, Sarayın bekçiliğini yapanlara itibar etmeyin. Ekonomik buhran giderek derinleşiyor.

- (Fotoğrafları göstererek) Marketlerde zeytinyağları ve bebek mamalarında kilit var. İnsan neden bebek maması çalar? Çocuğu aç olduğu için... Türkiye bunu hak etmiyor.

TÜRKİYE, SARAY'IN ÇİFTLİĞİ GİBİ YÖNETİLİYOR

- Türkiye, Saray ve beslemelerinin çiftliği gibi yönetiliyor.

- Rus doğalgazını biz 190 dolardan, Avrupa 60 dolardan alıyor. Türkiye'yi kim bu hale getirdi? CHP, İYİ Parti, Saadet ya da HDP mi getirdi?

- Erdoğan, çık Türkiye'yi bu buhrandan nasıl kurtacağını açıkla. Herkes bunu bekliyor. Bu buhrana ülkeyi sen soktun, çık nasıl çıkaracağını açıkla.

- 19 ayda dolar 7 lirayı aşmasın diye 105 milyar dolar para sattılar. 105 milyar doları kim aldı? Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan kim ve ya kimler aldı? Bir avuç dolar lobisi aldı ve bunların tamamı köşeyi döndü. Kamu bankalarının döviz açığı 5 eylül itibariyle 4 milyar 800 lira.

GAZETECİLER YARGILANIYOR

- Yarın gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel yargılanacaklar. Efendim bu insanların suçu, Libya'da şehit olan bir MİT mensubuyla ilgili haber yapmak. Bu haber başka sitelerde de yer aldı ama Oda Tv'de yayımlanınca suç oldu. Oda Tv Türkiye'nin en önemli sitelerinden biri. Erdoğan'ın bu siteyle bir derdi var. Bunu başta ifşa eden Erdoğan'dır. Devletin sırlarını yabancı örgütlere satan Erdoğan'dır. Oda Tv 187 gündür kapalı. Neden? Hangi yasaya göre? Hiçbir yasa yok.

- Müyesser Yıldız da Ankara'da tutuklu. Hala iddianamesi hazırlanıyor. Yıldız, hala hakim karşısına çıkamadı. Neden iddianame hazırlanmoyor? Trump'ın mı Merkel'in mi araması lazım?

- Erdoğan'ın emirlerini yerine getiren RTÜK de TELE 1'e ekran karartma cezası verdi. TELE 1'in suçu ne? Gerçekleri halka anlatmak.

- Aynı şekilde Osman Kavala... Neden içeride? 2 kez beraat kararı almış, yine içeride... AİHM tahliye edin diyor, yine içeride...

- Selahattin Demirtaş... AİHM kararlarının uygulanması lazım. Erdoğan diyor ki "Uygulamayın, içeride kalsın." Çünkü Demirtaş "Seni başkan yaptırmayacağız" dedi.