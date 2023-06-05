Kılıçdaroğlu'na tek bir oy çıkan köyde seferberlik!
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Afyonkarahisar'ın Kulak köyünde oylama sonuçları hala konuşuluyor.
Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.
NETİCEDE HEMFİKİR OLDULAR
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak eden ve yana döne arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hemfikir oldu.
BÜTÜN KÖYDE MERAK KONUSUYDU
Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.
Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler” dedi.
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