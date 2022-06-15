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Kılıçdaroğlu'ndan ''Canan Kaftancıoğlu'' açıklaması: ''Görevinin başındadır''

Kılıçdaroğlu'ndan ''Canan Kaftancıoğlu'' açıklaması: ''Görevinin başındadır''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak , "Canan Kaftancıoğlu görevinin başında. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi hakkında açıklama yaptı.

"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan Hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatına 'evet' mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Bizim ruhumuzunda, Kuvayi Milliye vardır. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek. Biz buna uymayız" diye konuştu.

Etiketler canan kaftancıoğlu chp kemal kılıçdaroğlu görev
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