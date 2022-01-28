Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi: O kriterleri tek tek sıraladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''AK Parti Genel Başkanı'nın canlı yayına katılmasını isterim. Erdoğan gelirse prompter talebinde bulunabilir.

Ne olursa olsun gerçekleri konuşmalıyız. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım. Vatandaşın sorunlarının nasıl açılacağı konusunda siyaset kurumunun tartışması lazım.

Yapay gündem dediğim; bir kar yağdı, sonra tüm tartışma İstanbul oldu. 84 milyonun sorunları var, insanlar geçinemiyorlar. Bu sorunlar varken; neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Hepimizin vergi veriyoruz, bu vergiler nasıl harcanıyor? Vatandaşın bunu bilmeye hakkı var.

Kaçan insan dava açar. Tüm belgeler ellerinde. Gelir der ki 'Kılıçdaroğlu işte tüm belgeler burada.'

İSTANBUL'DAKİ 'KAR' KRİZİ

Biz sorun olabilir, itirazım yok. Bütün mesele sorunların çözülmesidir. Ben İBB'nin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini biliyorum. O gece İmamoğlu ile irtibatım vardı. Siz kalktınız bir olay var, insanlar yolda kaldı ama metro... Gece 2'ye kadar açıktı.

Yeni yaptıkları havalimanının kargo terminalinin çatısı düştü. Binlerce turist orada slogan attı. Nerede idi bu ülkeyi yöneten insan? Siz oradaki turistleri alıp otele bile götüremediniz.

Siz bir kişiyi hedef alıp kendi kusurlarını örtmeyi düşünüyorsanız, yanılırsınız. Sorunlar yaşanır. Bir sorun yaşanıyorsa, devleti yönetenler sorunların çözümüne katkı koyarlar, sorunun büyümesine değil. İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin.Oturup kalksınlar, CHP'li belediyelere dua etsinler.

Büyükşehir belediyesinin bütün kadroları çalışıyordu. AK Parti döneminde büyükşehirde görev alan hala görevini sürdüren herkes o gün alandaydı.

İMAMOĞLU'NUN MOBESE GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI

Defalarca söyledim; benim, CHP'li başkanların telefonlarını dinliyorlar. Yeni bir şey ortaya çıktı. Bir de izliyorlar. İnsan biraz utanır ya. Dinlemezseni, izlemezseni namertsiniz.

Bu suçtur. Benim özel hayatımı servis edemezsiniz. Kişinin kişisel yaşamı anayasal güvence altındadır.

Paralı olan otoyollar kapandı ve açmadılarsa hükümet tazminat istemeli. Alınmamışsa, alınacaktır.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN KULLANILAMAMASI HAKKINDA KONUŞTU

Bu ülkenin akademisyenleri, mühendisleri olmaz dedi, ne dediler 'hayır yapacağız' dediler. Ne oldu? Düşünebiliyor musunuz: yüzlerce kişi İngilizce slogan atıyorlar. Yönetemiyorlar, kendilerini yönetemiyorlar.

Benim yönettiğim memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben yatağa giremem. Milyonlarca işsiz, beyfendi sarayda sanıyor Türkiye'nin tamamı öyle. Erdoğan gerçeklerden koptu, yüzleşmek istemiyor.

6 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI

Direnen bürokratlar var. Yolsuzluk dosyalarını raporlayanlar var. Yağmur gibi yağıyor dosyalar. Erdoğan'ın imzası olanlar hakkında üç grup başkanvekili basın toplantısı ile duyuracaklar ve Meclis'e getirecekler. 6 milyar liralık yolsuzluk dosyasını savcılığı da verdik. Önce gidiyorlar müteahhitle temel atıyorlar sonra ihale yapıp müteahhite veriyorlar.

Sevgili bakanım: İstanbul'daki kuponlu arazileri ilk bana soracaksınız diyen kimdi? Bizi enayi mi sanıyorlar? Bunların rakamlarını da bilmiyorlar.

Beşli çete, dünya literatürüne girdi. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan beş çete.

Tam bir sömürge ülkesi haline getirmişler Türkiye'yi.

Memur Teoman'dan bahsettim. Rüşvet teklif ediyorlar, almıyor. Memur Teoman'ı sürüyorlar. Buradan bütün onurlu bürokratlara sesleniyorum: Siz devletin gerçek sahibisiniz. Sizi hakkınız hukukunuzu sonuna kadar benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatan bir belgenin altına imza atmayın.

Beş mütehit'in görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim?

Ben kinle öfkeyle hesap sormaktan yana değilim. Devlet adaletle yönetilir. Yolsuzluk yapılmışsa hak arayacaksınız, hukukla arayacaksınız. Bu memleketin namuslu savcıları var. Oturup araştırırlar. Özel bir bakanlık kurmak gibi bir derdimiz yok. ''

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili birçok ismin adı geçerken Kılıçdaroğlu, 5 madde yeni aday tarifini yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tarifi;

Devleti bilmeli.

Sağduyulu olmalı.

İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.

Aday siyasetçi olmalı. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanımalı.

Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok.