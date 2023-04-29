Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ''yaşama sevinci'' sözü verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" serisiyle ilgili yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu gençlere "Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" diyerek seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in Tahtası-5, Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız” sözleriyle paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım, zenginleşmemizin şartlarından biri, Türkiye’yi bir üretim ve ticaret üssü haline getirmek. Biliyorsunuz Çin’in geliştirdiği Yeni İpek Yolu Projesi’nde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip.

Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu’nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl haline gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun’da yeni bir gemi sanayi, özel ekonomi bölgesi kuracağız.

Dünya ticaretinin yüzde 80’ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15’ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok.

“GEMİLERİN TÜM PARÇALARINI TÜRKİYE’DE ÜRETECEĞİZ”

İşte bu yüzden Türk Gemi İnşa Sanayisi’ni geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin detveyt ton büyüklükteki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye’de üreteceğiz.

Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane, sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. Türk Gemi İnşa Sektörü’nün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknolojisiyle birleştireceğiz.

“AKDENİZ’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ”

Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye’yi adım adım dünyanın lojistik ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz’de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor, başaracağız. Sana söz…