Kılıçdaroğlu’nun acı günü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan kuzeni Hüseyin Karabulut (87) yaşamını yitirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.

Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.

DHA