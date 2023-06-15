  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 1.190 dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!

Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 1.190 dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!

Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 1.190 dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!
Güncelleme:

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclis'e gönderilen aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu "seçilemeyen milletvekilleri"ne ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28’inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek. 

Etiketler dokunulmazlık dokunulmazlık dosyası recep tayyip erdoğan iadet kemal kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DSÖ'den korkutan açıklama: Pandemi daha bitmedi
Bilim insanları cinsel isteği artırmanın formülünü açıkladı
Valilik duyurdu: 30 gün süreyle yasaklandı
İşte memurun beklediği 3 aşamalı zam
Hafta sonu planınızı değiştirin! Yağışlar fena geliyor!
Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu!
Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Memur-Sen'in en düşük memur maaşı talebi belli oldu
Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti
Dolar, Euro ve altın zirveye park etti