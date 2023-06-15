Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 1.190 dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclis'e gönderilen aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu "seçilemeyen milletvekilleri"ne ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28’inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.