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  4. Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! Erdoğan müdahale etmedi

Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması sırasında ''Apo'nun p.çleri yıldıramaz bizleri'' sloganları atıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

Türkiye dün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.56 oy alırken; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,17 ile seçimi kazandı. 

Seçimin sonuçlanmasının ardından binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir balkon konuşması yaptığı sırada muhalefeti sert ifadelerle eleştirirken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesindeki binlerce kişi ''Apo'nun p.çleri yıldıramaz bizleri'' sloganları attı.

O anlar da canlı yayına yansıdı.

 

Etiketler külliye recep tayyip erdoğan apo slogan
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