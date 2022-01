MAK Danışmanlık'tan dikkat çeken iddia: CHP, mart ayında birinci parti olabilir!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kasım sonu itibariyle yüzde 30'un altına inen oy oranı, aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükselişle yeniden 30'a çıktığını hatırlattı, ancak bu haliyle teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayretinin, son zamlar ve zamların zamanlamasıyla sıfırlandığını söyledi.

"CHP; sağ sol geçirgenliginin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022'den itibaren 1. parti olur" diyen Kulat, şöyle devam etti:

'İKTİDAR DOLMUŞUNDAN İNEN HER 4 YOLCUDAN 2'Sİ, İYİ PARTİ OTOBÜSÜNÜ TERCİH ETTİ'

"İYİ Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İYİ Parti otobüsünü tercih etti.

Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi / GELECEK Partisi / Yeniden Refah Partisi / Bağımsız Türkiye Partisi / Demokrat Parti / HÜDAPAR / TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek."

YENİ YILDAKİ ZAMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) peş peşe faiz indirimi kararı verdiği dönemde dolar/TL kuruyla doğru orantılı şekilde yükselişe geçen fiyatlar, 'kur korumalı TL mevduat desteği' sonrası döviz kurlarında gerileme yaşanmasına rağmen düşmedi.

Vatandaşlar indirim beklese de, birçok alanda tam aksine yeni zamlar yapıldı.

Son olarak yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarsa yüzde 125 zamlandı. Ayrıca boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de arttı.