Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i işaret etti: ''Operasyonu kimin yönettiği ortada''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin kendisine yönelttiği "etkin pişmanlık" sorularına "10 gün önce Osman Gökçek'e bu dosyanın şikayetçisi bu diye dilekçe veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor, bunu savcılığa vermesi lazım" diyerek yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Açılan soruşturmada bir kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığına ilişkin haberler kamuoyunda gündem oldu.

İfade veren kişinin ifadesinde kullandığı, "Dilekçemi yaklaşık 10 gün önce davanın muhbiri ve Milletvekili olan Osman Gökçek olduğu için bizzat Osman Gökçek’e bakana iletilmesi için verdim" sözleri dikkat çekti.

ABB Başkanı Yavaş, bugün katıldığı 28. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde soruları yanıtlarken Melih Gökçek'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan "konser" operasyonunun siyasi olduğunu belirtirken "Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz" diyen Yavaş, belediyeye yönelik konser soruşturmasının da siyasi olduğunu belirtti.

Yavaş, "Etkin pişmanlıktan yararlanan biri yok. Yani bu şahıs şüpheli falan değil ancak bugün anladığımız kadarı ile MASAK raporunda bizim bürokratlarımızın tersine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Kimse bilmiyor, kendisinin de bilme ihtimali yok. Ama birden bire aklı başına gelmiş gibi bu raporu piyasaya açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek'e bu dosyanın şikayetçisi bu diye dilekçe veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor, bunu savcılığa vermesi lazım. Kendisinin yaptığı yolsuzluk ortaya çıkıyor diğer çalışanların tutuklanmalarına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Bu şahıs şüpheli listesinde olmayan birisi 10 gün önce birden bire gidip Osman Gökçek'e 'Ben suç işledim' diye dilekçe veriyor. Bu şahıs şu anda serbest. Böyle adalet olmaz" şeklinde konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Konuyu siyasi buluyorum. Hukukun genel prensipleri var, sadece CHP'li belediyeler için değil. Bu iktidar döneminde kimse sabaha karşı evinden alınmayacaktı ama bunların hiçbirisi yok. Evlerin aranıp yaka paça götürülmesini yanlış buluyorum. Bu insanlar kamu görevi yapan insanlar, çağrı yaptığınız zaman gelecekler.

Ankara'da ailesinin tümü yolsuzluklar ile anılan Melih Gökçek, gece vakti operasyonu twitle bildiriyor. Operasyonu Ankara Adliyesi mi yapıyor, Emniyet mi yapıyor, Gökçek ailesi mi yapıyor? Daha sonra falan dediler ama açıkça operasyona dahil oldukları belli.

Mülkiye müfettişi bir tespit yapmış ama sıradan bürokratlara büyük bir organizasyonla ilgili sorular soruluyor. Onların hiçbirisinin bilmesi mümkün değil. Gidin aynı işi yapan araçla fiyatını kıyaslayın, varsa pahalılık herkes cezasını çekecektir ama bu konudan anlamayan bir kişinin bilirkişi ifadesine dayanarak bu iş yanlış olmuştur dedik

Bu kamu zararı nereden çıkmış kimsenin bildiği yok. Yakın zamanda yapılan konserlerle ilgili dilekçelere cevap verilmedi maalesef.

Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Yaptıkları bir zafer gibi sağda solda anlatıyorlar. Yakında ikinci dalga başlayacak diyorlar. Görelim bakalım böyle bir operasyon olacak mı, olursa bu operasyonun kimin yönettiği ortaya çıkacak. Belediyenin malına çökmüş, evden çıkmıyorlar ama adliyeden de çıkmıyorlar. Bizim onlarla ilgili verdiğimiz şikayetler hakkında hiçbir işlem yok.

Bu Mansur Yavaş'ı yıpratma operasyonudur. Biz yolsuzluğu bütün dünyayı yayılmış bir aileden bu belediyeyi teslim aldık. Medeni ülkelerde polis hırsızı kovalar, Türkiye'de hırsız polisi kovalar hale geldi. Umuyorum ki bunların da hesabının sorulacağı bir gün mutlaka gelecek. Yine engellemelere devam ederlerse Türk milleti onlara cevabı sandıkta verecektir. Daha açıklayacağımız çok şey var. Verileri toplamaya çalışıyoruz. Şikayet dilekçemiz hazır"