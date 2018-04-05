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  4. 05 Nisan 2018 16:17

Mehmet Şimşek'ten ''Göreve devam'' mesajı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kendisi hakkında ortaya atılan istifa iddialarına böyle yanıt verdi.

Mehmet Şimşek'ten ''Göreve devam'' mesajı
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İstifa ettiği iddiası bugün gündeme oturan Mehmet Şimşek, twitter'dan mesaj paylaştı.

Şimşek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." dedi.
Mehmet Şimşek'in saat 15.26'da attığı mesaj şöyle:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu. 

İHA

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