Meral Akşener'den acil kapalı oturum çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonrası 5 asker ve bir sivil personelin şehit olması sonrası yaptığı açıklamada, iktidar ve muhalefet partilerine çağrıda bulunarak TBMM’de kapalı oturum çağrısı yaptı.

Öte yandan Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuz, bugün sınırlarımızın ötesinde, Suriye’nin İdlib kentinde bir kez daha taarruza uğradı.

Türk Milleti 5 asker ve bir sivil memurunu daha şehit verdi.

Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı.

Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır.

Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır.

Bu nedenle;

Kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum.

Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir.

Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı.

Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır.

Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır.

Bu nedenle;

Kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum.

Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir"