İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarına yönelik, "Milletimiz AK Parti’ye güvendi, yetkiyi verdi. Ne maneviyat kaldı ne takva kaldı ne de ahlak kaldı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP iktidarına sert eleştiriler yöneltti.

"PARANIN VE GÜCÜN ÖYLESİNE ESİRİ OLDULAR Kİ"

"Milletimiz AK Parti’ye güvendi, yetkiyi verdi." diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Ama onlar öyle bir makam hırsına düştüler ki, öyle bir koltuk sevdasına kapıldılar ki, saraylara kapanıp paranın ve gücün öylesine esiri oldular ki, ne maneviyat kaldı ne takva kaldı ne de ahlak kaldı." düşüncesini dile getirdi.