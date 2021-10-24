''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca...

Tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pınar Işık Ardor’un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. HDP ile ittifak konusunda açıklamalar yapan Karamollaoğlu, parti olarak böyle bir ittifaka sıcak bakmadıklarını ifade etti.

"HDP kapatılana kadar meşru bir parti"

HDP ile ittifak konusunda açıklamalar yapan Karamollaoğlu, "HDP şu anda meşru bir parti. Meclisteler, Meclisi yönetiyorlar şu an meşrular. Haklarında bir dava var. Eğer kapatma kararı alınırsa o başka. Ama kapatılana kadar meşrular. Fakat HDP ile bir ittifakın şu an için kolay olmadığını söylüyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olduğum zaman bazı söylemlerim oldu. Demirtaş, aday fakat cezaevinde.

Fakat TRT gidiyor kanun emrettiği için Demirtaş’ın konuşmalarını yayınlıyor. Bu kadar çelişki olmaz. Bu kadar çelişki içinde ülkeyi yönetemezsiniz. HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca ‘ben iyi niyetle okudum’ başkası okuyunca ‘onun canına okurum' böyle şey olmaz. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam.

Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi." ifadelerini kullandı.

"Siyasette düşmanlık olmaz, ittifak içinde de olabiliriz"

"Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı ile elbette görüşeceğim. Yaklaşımım bazı kesimlere göre farklı anlaşılıyor. Tayyip beye ne düşmanım ne de hasımım. İttifak içinde de olabiliriz. Bizim prensiplerimiz var. Biz şu anki Başkanlık sistemine karşıyız. Doğrudan doğruya Parlamenter Sisteme dönebiliriz, arkasından nasıl bir sistem kurulacak konuşulabilir. Başkanlık Sistemine de dönülebilir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Milli gelirimizi artırmadan problemlerimizi çözemeyiz"

İktidar, AK Parti zayıfladı. Seçimde başarılı olma ihtimali gözükmüyor. Bu noktada en büyük etken ekonomi. Ekonomi problemlerini çözemiyor. “Ben ekonomistim” demişti, onun için kendisini bir bakıma Merkez Bankası’nın başkanının yerinde görüyor. Ekonomi artık rayından çıktı, artık iktidar ekonomiyi kontrol edemiyor. Merkez Bankası'nın kasasının dibi delindi. 125 milyar dolar rezervi borçla birlikte evet var.

Elimizdeki realitede ise Merkez Bankası'na 50 milyar dolar borçlu. Faiz indirimiyle ekonomi düzeltilemez, ekonomi bir bütün olarak ele alınmalı. Milli gelirimizi artırmadan problemlerimizi çözemeyiz ve zenginleşemeyiz. Üretime dönük yatırımları artırmadan ekonomiyi büyütmek mümkün değil. Böylelikle istihdam alanları artar ve milli gelirde debgelenme söz konusu olabilir. İşsizlik ve enflasyon almış başını gidiyor.

"MERCEDES MAKAM ARACINA BİNMEK GÜNAHTIR"

Karamollaoğlu, Türkiye'deki makam araçlarının markası ve sayısı hakkında konuşurken ise pot kırdı. "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" diyen Karamollaoğlu, bu sözler üzerine sunucunun sorduğu soru karşısında afalladı.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Pınar Işık Ardor'un "Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna Karamollaoğlu bir süre durakladıktan sonra "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" diyerek cevap verdi.