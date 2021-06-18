Metin Külünk'ten ''10 bin dolar'' iddiasına tek cümlelik yanıt

Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar aldığı siyasetçinin AK Partili Metin Külünk olduğu iddia edilmişti. İddiaların ardından suskunluğunu bozdan Külünk, ''Kişilik haklarıma saygı duyun'' dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para gönderdiğini söylemişti.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ ŞU AN VEKİL DEĞİL"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu ismin açıklanması için Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek talepte bulunmuştu. Bakan Soylu ise Şentop'u makamında ziyaret etmiş ve yazılı cevabını iletmişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da konuyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, parayı alan şahsın şu an Meclis'te bulunan vekillerden biri olmadığını ifade etmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından kendisiyle isim paylaşmadığını söylemişti.

KÜLÜNK: HAKLARIMA SAYGI DUYUN

Tartışmalar devam ederken parayı aldığı öne sürülen Metin Külünk'ten de bir değerlendirme geldi. İddialara ilişkin net bir yorum yapmayan Külünk, "Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.