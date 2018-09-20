MGK Toplantısı sona erdi ! İşte alınan kararlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, "Teröristlere yönelik yurt dışı operasyonlar sürecek." ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
Toplantıda alınan kararların ana başlıkları şöyle:
İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi.
Teröristlere yönelik yurt dışı operasyonlar sürecek.
Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek.
Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi.
İHA