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MHP ile DEM ilk kez bayramlaştı, görüşmeye İmamoğlu ayrıntısı damgasını vurdu

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Başkent Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma görüşmelerinde tarihi bir an yaşandı. MHP ile DEM Parti ilk kez bayramlaştı... Bayramlaşma görüşmesine ise tutuklanarak cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu ile ilgili ayrıntı damgasını vurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilk kez bayramlaştı.

Öte yandan MHP bugün yapacağı ziyaretlerde CHP yer almıyor. MHP'nin bayramlaşma programında DEM Parti ile birlikte AK Parti, DSP, SP, DEVA, GP ve BBP var.

Siyasi partiler arası geleneksel olarak her bayram gerçekleşen ziyaretler kapsamında MHP ile DEM Parti ilk kez bayramlaştı. MHP Genel Merkez binasında gerçekleşen bayramlaşmada DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray'dan oluşan heyet karşıladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Kıymetli bir barış arayışı var. Türkiye bu yüzyılı kaçırmamalı, heba etmemeli. Bunlar aynı zamanda riskli zamanlar. O yüzden sizin burada ortaya koyacağınız parti olarak, iktidar bloku olarak kararlı iradenin büyük bir anlamı ve değeri var. Artık sözler söylendi, ötelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden sözlerin yerine getirilmesi gerekli" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ise "Sayın genel başkanımızın çağrısı ile Türkiye'yi ve hatta dünyayı değiştiren adımlar atıldı. Önemli bir sürece girildi. İnşallah bu süreç devam edecek. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge Orta Doğu söylemiyle gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var. Önemli mesafeler kat edildi. Burada hiçbir zaman siyasi çıkar olmadı. Önemli olan Türkiye'nin geleceği. Bu millet yoruldu. Küresel sistemin zorlamaları var. Bu ülkenin bir geleneği var. Bin yıllık geleneğimiz var. Sayın genel başkanımız da ilk adımı attı. İnşallah bu stratejinin arkasında da çok güzel şeyler ikinci çağrının yapılması, silahların bırakılması ve devlete teslim edilmelerinden sonra çok daha hızlı bir şekilde bitecektir diye düşünüyoruz. Büyük bir topluma hitap ediyorsunuz. Hiçbir şey kolay olmuyor. İnsanları ikna etmek, uygulamayı başlatabilmek kolay değil. Başlamak önemli ama ikna etmek de lazım. Hiç kolay değil. Süreci acele etmemek lazım. Sayın Devlet Bahçeli, bir siyasi lider olmanın ötesinde bilge insan olarak dünya tarihine damgasını vuran açıklamalarla sizlerin de katkısıyla inşallah çok güzel sonuçlar göreceğiz. Niyetimiz halis" şeklinde konuştu.
Bayramlaşmanın ardından heyetler genel merkezdeki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nu gezdi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise "Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

 

DHA / İHA

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