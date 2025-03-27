  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'den bayramda da açılıma devam kararı

MHP'den bayramda da açılıma devam kararı

MHP'den bayramda da açılıma devam kararı
Güncelleme:

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP'nin bayramlaşma programında DEM Parti yer alırken, CHP'nin yer almaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayram tatilinde İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı İstanbul ve Manisa'da geçirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayramı Ankara'da, ailesiyle birlikte geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da olacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ilk 2 gün Afyonkarahisar, 3'üncü gün İstanbul'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk 2 günü İstanbul'da, 3'üncü gün Konya'da olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk gün Eskişehir'de olacak, 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayramı Ankara'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi süreci devam ediyor.

MHP, DEM PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma 2'nci gün yapılacak. MHP, bu bayram DEM Parti ile bayramlaşacak. MHP heyeti, DSP ve AK Parti ziyaretinin ardından 3'üncü sırada DEM Parti'yi ziyaret edecek. CHP ise bayramlaşma programında yer almadı. 

BAHÇELİ'NİN BAYRAM SONRASI GÖREVE DÖNMESİ BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 9 haftalık süre geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'a yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, inşallah bayram sonrasında mesaisine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli olduBahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli olduGüncel
MHP lideri Bahçeli'den 2 ay sonra ilk sesli mesaj geldiMHP lideri Bahçeli'den 2 ay sonra ilk sesli mesaj geldiGüncel
Bahçeli'den herkesi şaşırtan sürpriz telefon!Bahçeli'den herkesi şaşırtan sürpriz telefon!Güncel

 

DHA

Etiketler bayram programı tatil liderlerin bayramı programı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle
Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday!