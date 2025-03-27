MHP'den bayramda da açılıma devam kararı

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP'nin bayramlaşma programında DEM Parti yer alırken, CHP'nin yer almaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayram tatilinde İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı İstanbul ve Manisa'da geçirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayramı Ankara'da, ailesiyle birlikte geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da olacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ilk 2 gün Afyonkarahisar, 3'üncü gün İstanbul'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk 2 günü İstanbul'da, 3'üncü gün Konya'da olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk gün Eskişehir'de olacak, 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayramı Ankara'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi süreci devam ediyor.

MHP, DEM PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma 2'nci gün yapılacak. MHP, bu bayram DEM Parti ile bayramlaşacak. MHP heyeti, DSP ve AK Parti ziyaretinin ardından 3'üncü sırada DEM Parti'yi ziyaret edecek. CHP ise bayramlaşma programında yer almadı.

BAHÇELİ'NİN BAYRAM SONRASI GÖREVE DÖNMESİ BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 9 haftalık süre geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'a yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, inşallah bayram sonrasında mesaisine başlayacak" ifadelerini kullandı.

DHA