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  4. 31 Mayıs 2020 17:21

MHP'li Enginyurt: Herkese şirin görünüp lay lay lom yapacaksın

MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''uslu'' olarak nitelendirdiği milletvekillerine yüklendi.

MHP'li Enginyurt: Herkese şirin görünüp lay lay lom yapacaksın
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MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, “uslu” olarak nitelendirdiği milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.

TBMM çatısı altındaki bazı milletvekillerini isim vermeden eleştiren MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, bu isimlerin sosyal medya hesaplarını danışmanına kullandırıp herkese şirin göründüklerini ifade etti.

MHP’li Cemal Enginyurt, şunları yazdı:

“Uslu olmayı başarmak için; Hiç sinirlenmeyeceksin, Sosyal medyayı danışmana kullandıracaksın, Herkese şirin görünüp, lay lay lom yapacaksın, Ölü uykusundan uyanmayacaksın, Benim gibilerle yan yana fotoğraf vermeyeceksin, Sorarlarsa bilmeze yatacaksın. Ne şeker yükselir, ne tansiyon.”

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