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  4. 22 Eylül 2018 16:34

MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, af teklifinin detaylarını açıkladı.

MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP’nin af teklifini açıkladı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak.

Yıldız, af teklifinin maddelerini şu şekilde sıraladı;

- 19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.

- 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacak.

- Af teklifi yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlünün durumunda düzenleme olacak.

- Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı, işkence kapsam dışı.

- Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı.

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