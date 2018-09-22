MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP’nin af teklifini açıkladı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak.
Yıldız, af teklifinin maddelerini şu şekilde sıraladı;
- 19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.
- 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacak.
- Af teklifi yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlünün durumunda düzenleme olacak.
- Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı, işkence kapsam dışı.
- Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı.