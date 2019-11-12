Muhalif vekillerden bürokratlara ''alkış'' tepkisi

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasını bitirdiğinde kendisine eşlik eden bakanlık bürokratları kendisini alkışladı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri bürokratlara tepki gösterdi.



Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘alkış' krizi yaşandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bütçe sunumunun bitiminde, bakanlık bürokratları, Koca'yı alkış tufanına tuttu.

“KENDİSİNİ MECLİS'TE ALKIŞLATAN BAKAN OLARAK TARİHE GEÇTİNİZ”

Salondaki bakanlık çalışanlarının Fahrettin Koca'yı alkışlamasına muhalefet milletvekillerinin tepkisi sert oldu.





CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Bakan Koca'ya dönerek “Bugüne kadar TBMM'de kendisini alkışlatan ilk bakan olarak tarihe geçtiniz. Aynı zamanda bu, parti devletinin bir göstergesidir. Yani memur kendi bakanını alkışlıyor. Halbuki içtüzük hükümlerine göre burada alkışlamaları yasaktır” şeklinde konuştu.

BAKANIN ŞAŞKINLIĞI: KİMİN ALKIŞLADIĞINI DA BİLMİYORUM

Toplantı bitiminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'la koridora çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Kimin alkışladığını da bilmiyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.