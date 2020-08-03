Muharrem İnce'den iddialı sözler: 4-5 ayda birinci parti olabiliriz

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. İddianın ardından bir süre sessiz kalan Muharrem İnce, dün Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETÇİ BİR TOPARLANMA ŞART"

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın aktardığı habere göre ise, Muharrem İnce'nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği iddia edildi. Habere göre bu görüşmelerde İnce, "Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP'nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ikinci çıkacak kişiyi kim olsa destekleyeceğini söyleyen İnce'nin, "Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir. AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez" dediği öne sürüldü.

''Bayram sonrası yeni parti çalışmalarına başlıyor''

Muharrem İnce parti mi kuracak? Sessizliğini bozdu!