Muharrem İnce'den kaset iddialarına ilişkin bir açıklama daha

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından hakkında çıkan kaset iddialarına cevap verdi.

Türkiye seçimlere giderken sosyal medyada her gün yeni bir ifşa videosu yayınlanmaya başladı. Son ifşa ise Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce, kendisiyle ilgili ortaya atılan kaset iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ALÇAKLIK, SEREFSİZLİK"

Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce sert sözler sarf etti. İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

"SAVCILAR NEREDESİNİZ?"

İnce konu hakkında bir önceki açıklamasında ise şunları söylemişti: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."