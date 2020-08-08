Muharrem İnce'den yeni parti iddialarına yanıt

CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddiaları ile siyaset gündeminden düşmeyen Muharrem İnce sosyal medya paylaşımları dışında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan İnce, siyaset gündemini sarsacak ifadeler kullandı.

“AKŞENER SAYESİNDE ADAY OLDUM”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl aday olduğunu anlatan İnce “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı kesinlikle Abdullah Gül'dü. CHP'den birini asla düşünmüyordu. Bütün arzusu Abdullah Bey'i aday göstermekti. Ama onun bu planını Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum ben Akşener sayesinde aday oldum” dedi.

“O GECE ‘SARHOŞTU’ İDDİASINI TUNCAY ÖZKAN YAYDI”

Seçim gecesi yaşananlara da değinen İnce, CHP'de kendisine yönelik tavrın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başladığı dile getirip o geceyle ilgili çarpıcı bir iddiaya da gündeme getirdi. O gece sarhoş olduğu söylentilerini Tuncay Özkan’ın dillendirdiğini ifade eden İnce sözlerini şöyle sürdürdü.

* Ben seçim kampanyasını çok iyi götürdüm ama yenilgiyi kötü yönettim. Çok kötü yönettim. Tuncay Özkan seçim gecesi ile ilgili olarak Levent Gültekin'e ‘Muharrem İnce o gece sarhoştu' diyor. O da bunu yayıyor.

* Yahu o gece yanımda birçok partili var. Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay var. Bekledim ki, biri de çıksın ‘Değildi. Beraberdik' desin. Hiçbiri çıkmadı.

* Ardından bu Saray'a gitme meselesini birileri kurguladı. Ben de bu iftiraya dava açtım. Genel Başkanımıza da dedim ki, ‘Parti de dava açsın' ama açmadılar. Niye açmadılar sormak lazım. Ben Beştepe'ye Saray'a gitsem gizli gitmem. Açık açık giderim. Twitter'dan duyurur giderim.

* Çünkü bugünkü sisteme göre ben ana muhalefetim. Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu değildi, bendim. Bu yüzden isteseydim açık açık gider görüşürdüm. Gitmedim. O da yetmedi şimdi bir de bölücülük meselesi çıktı.

“YÜZDE 51 İÇİN YOLA ÇIKIYORUM”

Parti kuracağı iddialarına da açıklık getiren İnce,

* Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum.

* Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi'nde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım.

* Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber.

* Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum.

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