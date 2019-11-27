Muharrem İnce'nin sözlerine Tuncay Özkan'dan tepki

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları sonrası Muharrem İnce’nin ‘çete’ suçlamasıyla krize neden olan ‘teknede tatil’ iddiasına Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez." ifadelerini kullandı.

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları sonrası CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında parti yönetimine suçlamış, Saray’a gidenin kendisi olduğu iddialarının arkasında CHP Genel Merkez’indeki ‘çetenin’ olduğunu iddia ederek, bu kişilerin geçen yaz aynı teknede tatil yaptığını öne sürmüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, çete diye yayın yapan bütün yandaş medyaya haydi oradan diyorum. Çete sizsiniz. Bundan sonra derdinizi mahkemeye anlatın. Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez. CHP muhterislere yenilmez."