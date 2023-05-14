Murat Ağırel'den olay iddia: ''Sonuçlar YSK'dan önce AK Parti'ye gidiyor''

Gazeteci Murat Ağırel, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, sonuçların kurullara ulaşmadığını öne sürdü, "YSK verisine girmemişken sonuçlar AKP Genel Merkezine ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel, seçime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 12 milyona yakın oyun sonuca yansımadığına aktaran Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:

Şu anda 12 Milyona yakın oy sonuca yansımadı.Millet İttifakının yüksek olduğu yerlerde özellikle İstanbul’daki oylar seçim kurullarına gitmedi.



Ancak bu sonuçlar seçim kurullarına ulaşmamış ve YSK verisine girmemişken sonuçlar AKP Genel Merkezine ulaştırıldı.



Sandıklara,Islak…