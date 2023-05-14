  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Murat Ağırel'den olay iddia: ''Sonuçlar YSK'dan önce AK Parti'ye gidiyor''

Murat Ağırel'den olay iddia: ''Sonuçlar YSK'dan önce AK Parti'ye gidiyor''

Murat Ağırel'den olay iddia: ''Sonuçlar YSK'dan önce AK Parti'ye gidiyor''
Güncelleme:

Gazeteci Murat Ağırel, Millet İttifakı'nın yüksek oy aldığı yerlerde oyların seçim kurullarına gitmediğini iddia ederek "YSK verisine girmemişken sonuçlar AKP Genel Merkezine ulaştırıldı" iddiasında bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, sonuçların kurullara ulaşmadığını öne sürdü, "YSK verisine girmemişken sonuçlar AKP Genel Merkezine ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel, seçime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 12 milyona yakın oyun sonuca yansımadığına aktaran Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:

 

Etiketler murat ağırel ak parti oylar oy sonuçları sonuçlar ysk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tek tek hesaplandı: Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylara kaç oy gerekiyor?
Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade'den mayolu poz!
CHP'li Kaftancıoğlu: ''Herkes oy verdiği okula gitsin''
YSK Başkanı'nın ardından flaş açıklama: ''Kılıçdaroğlu 51'i aştı!''
İstanbul'da oy kullanımı sırasında okulun tavanı çöktü
Bir ilimizde sandıkların hepsi açıldı; işte sonuç
Hakan Sabancı oyunun rengini belli etti
2 ilimizde peş peşe depremler!
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz son halini paylaştı
Paylaşımlar peş peşe geldi: Ünlü isimler sandık başında