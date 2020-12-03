Mustafa Sarıgül: ''Partimizi 20 Aralık'ta kuruyoruz''

Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partisini 2 hafta sonra kuruyor. Pandemi önlemleri nedeniyle Ankara’da belirli sayıda kurucu ve teşkilat mensubu ile biraraya gelen Sarıgül; partisinin kuruluş tarihini resmen ilan etti.

Sarıgül’ün açıklamasına göre, partinin resmi kuruluşu 20 aralık 2020 tarihinde yapılacak. O gün kuruluş dilekçesini verecek olan Sarıgül, kurucularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Türkiye Değişim Hareketi lideri Sarıgül, partisinin adı, lgosu ve kurumsal kimliği ise kuruluştan 3 gün önce, 17 Aralık 2020 günü kamuoyu ile paylaşacak.

Mustafa Sarıgül Ankara’da yaptığı konuşmada;

“Milyonlarca fedakar arkadaşımızın emekle ve sabırla kurup büyüttüğü Türkiye Değişim Hareketi Partileşme kararı almış bulunmaktadır.

Partimiz;

Barış ve güvenliği koruma, insan hakları ve sosyal ekonomik gelişmeyi sağlama ve fakirlikle mücadeleyi hedef alan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olan 20 Aralık 2020 günü resmen kurulacaktır.

Bugüne kadar harekettik, 20 Aralık’ta bereket olacağız” dedi.

YDH Lideri Mustafa Sarıgül partileşme kararının gerekçesini şöyle anlattı:

“Şayet Türkiye mutlu, huzurlu, zengin ve barış içinde bir ülke olsaydı, bizler burada değil, ailemizin ve çocuklarımızın yanında huzur içinde bir yaşam sürdürürdük. Ama maalesef bugün bunların çok uzağındayız.

Bugün ülkemizin neredeyse her meselesi kangren haline gelmiş durumda.

Tencere kaynamıyor, vatandaşın buzdolabı boş. Milyonlarca yurttaşımız en temel gıda ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmiş.

Haksızlık, adaletsiz, kayırmacılık almış başını gitmiş.”

“İktidar yıpranmış, muhalefet umut vermekten uzak.

Yurttaşlarımız bir yandan iktidarın baskısı, diğer yandan muhalefetin çözümden uzak tavrı arasında sıkışmış kalmış.”

Siyasi hayatı boyunca sürekli Anadolu ve Trakya’da halkla buluştuğunu belirten Sarıgül;

“Açıkça söylemek zorundayım ki; bu ülkeyi bu kadar çaresiz ve umutsuz hiç görmedim.

Bu vahim tablo öyle hadi reform yapalım demekle değişmez.

Bu vahim tablo birini görevden alıp, yerine daha eski birisini atayarak değişmez. Bu ülkenih büyük bir değişime ihtiyacı var. Bu nedenle göreve talip olduk” şeklinde konuştu.

Sarıgül konuşmasına şöyle devam etti:

Partimiz, Türkiye’nin değişim ihtiyacına uygun olarak en demokratik mimariye sahip olacak.

“Türkiye’yi değiştirmeye, yönünü çaresizlikten çareye çevirmeye geliyoruz.

Herkesten önce bu değişime kendimizden başlıyoruz.

Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtaracak bir teşkilat modelimiz olacak.

Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek.

Partimiz ön seçimi mutlak ve vazgeçilmez ana prensip olarak benimseyecek.

Göreceksiniz ki, Türkiye Değişim Hareketi’nin benimseyeceği bu standartlar diğer partileri de etkileyecek ve siyasetin mimarisini değiştirecektir.

Biz ne Sol’un ne sağ’ın bekçisi değiliz.

Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkum edilemez. Bu kavramlar eskimiz ve değerini yitirmiştir.

Bu hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağıyız.

Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz.

Biz kavgaya değil, barışa geliyoruz.

Türkiye’yi BARIŞA BARIŞA BÜYÜTECEĞİZ.

Türkiye’yi BARIŞA BARIŞA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ.

Türkiye’yi BARIŞA BARIŞA DEĞİŞTİRECEĞİZ.

Hiç kimse merak etmesin;

BİZ, 83 MİLYON YURTTAŞIMIZLA BARIŞA BARIŞA YÜRÜYECEĞİZ.

Bu hareketin “Değişim Kadınları” ve “Değişim Gençleri” 783.562 kilometkarenin her bir noktasına BARIŞ ve DEĞİŞİM mesajını taşıyacak.

Ülkemizin üstüne çözen kara bulutları dağıtacak ve yepyeni bir dönem başlatacağız. “