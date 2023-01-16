Olay iddia: Kılıçdaroğlu 2 eski İYİ Partili ismi CHP’ye almadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçimlere Millet İttifakı çatısı altında birlikte girmeye hazırlandığı İYİ Parti lideri Akşener’e jest yaparak, 2 eski İYİ Partili ismi CHP’ye almadığı iddia edildi. 2023 seçimleri öncesinde CHP’ye katılmak isteyen 2 eski İYİ Partiliyi ismin talebini geri çeviren Kılıçdaroğlu'nun Akşener’i kırmamak istediği iddialar arasında yer alıyor.

Henüz tarihi netleşmeyen 2023 seçimleri için geri sayım sürerken siyaset gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ İYİ PARTİLİ İKİ İSİMDEN SÜRPRİZ HAMLE

Meral Akşener’in liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin kurucularından olan ancak parti içerisinde yaşanan gerginlik nedeniyle İYİ Parti’den istifa eden Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri’den sürpriz hamle geldi.

“İYİ Parti’de Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim” diyerek partisinden istifa eden Yusuf Halaçoğlu ile “Türkiye meselelerine bizim gibi baktığını düşünüyorduk ama bakmıyorlarmış” diyerek yine Halaçoğlu gibi İYİ Parti’den istifa eden Özcan Yeniçeri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SEÇİM ÖNCESİ CHP'YE KATILMAK İSTEDİLER

İddiaya göre her iki isim de 2023 seçimleri öncesinde CHP’ye katılmak istedi. Hem Halaçoğlu hem de Özcan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye geçip, 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili aday olmak için randevu talep ettiği ancak Kılıçdaroğlu’nun bu talebi geri çevirdiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İ KIRMAMAK İSTİYOR

Kılıçdaroğlu’nun ise hem Yusuf Halaçoğlu’na hem de Özcan Yeniçeri’nin randevu talebini reddetmesinin altında ise, Millet İttifakı ve Altılı Masa bünyesinde ittifak yaptığı ve seçimlere ikinci kez birlikte girmeye hazırlandığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kırmamak olduğu iddiası yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu bu randevu talebini “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aram bozulmasın” diye reddetti.

F5haber