Ömer Çelik: Bir mülteci daha alacak kapasite yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplanmıştı. MKYK’nın gündeminde Türkiye’de yaşanan doğal afetler, iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın değerlendirmesi yer aldı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamalarda bulundu:

2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli . Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz.

Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.

Afganistan'da Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.

Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, tümüyle reddediyoruz.