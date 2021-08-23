  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ömer Çelik: Bir mülteci daha alacak kapasite yok

Ömer Çelik: Bir mülteci daha alacak kapasite yok

Ömer Çelik: Bir mülteci daha alacak kapasite yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplanmıştı. MKYK’nın gündeminde Türkiye’de yaşanan doğal afetler, iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın değerlendirmesi yer aldı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamalarda bulundu:

2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli . Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz.

Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.

Afganistan'da Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.

Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, tümüyle reddediyoruz.

Etiketler ömer çelik mülteci açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Afganistan'da vahşet! ABD üniformalı Taliban, kadını diri diri ateşe verdi
İkinci el otomobil almak isteyenlere kritik uyarı
Hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Dünya şampiyonu ünlü sporcu üvey kardeşiyle evlendi!
Meteoroloji'den iki bölge için ani yağış ve sel uyarısı
Berat Albayrak'ın kurduğu kurumda büyük vurgun iddiası
MasterChef Türkiye'de şefleri ''bu yaratıcılığa'' şapka çıkardı
Dolar/TL kuru için korkutan tahmin: 10 TL!
Atatürk Araştırma Merkezi'nden Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu çıktı
Konut kredisinde faizler düşecek mi ?
MetroPOLL'ün son seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş etkisi