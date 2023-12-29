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Özgür Özel'den Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki

Özgür Özel'den Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki
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Gazeteci Furkan Karabay'ın "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçundan dün gözaltına alınmasına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi.

Yargıyla ilgili bir haber yapan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay dün gözaltına alınmıştı. Karabay tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken CHP lideri Özel'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından kararı eleştiren Özel şu ifadelere yer verdi:

"Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir.

Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus."

Etiketler özgür özel tepki gazeteci
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