Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: CHP’ye bir Macron aramıyoruz

CHP'li Özgür Özel, Büyük Kurultay’da genel başkanlık için yarışacağını duyurmasının ardından parti içi eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimler için start veriliirken, CHP'de yaşanan parti içi kriz de devam ediyor.

CHP'li Özgür Özel, en sonunda Büyük Kurultay’da genel başkanlık için yarışacağını duyurdu.

Birgün'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP'yi eleştirdi. "CHP'ye Macron aramıyoruz" diyen Özel, CHP’nin sağa kaydığını vurguladı ve "Düzelteceğiz’’ diye konuştu.

İşte Özel'in konuşmalarından satır başları...

"CHP'YE MACRON ARAMIYORUZ"

Ecevit de vardı İnönü’nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey’İn geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk’ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar.

"CHP SAĞA KAYDI"

"Genel Başkan’ın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz."

"ÇEKİNGENLİK GÖSTERMEMEK LAZIM"

Parlamentoda grubu olan AKP, MHP, İYİ Parti ile nasıl ilişki kuruyorsan HDP ile de aynı ilişkiyi kurmakta bir çekiniklik göstermemek lazım. Çok itiraz ettiğim ve bazen de parti ile açı yaptığım konulardan biri de budur.