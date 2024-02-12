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Saadet Partisi, İstanbul'da 6 adayını daha açıkladı

Saadet Partisi, İstanbul'da 6 adayını daha açıkladı
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Saadet Partisi'nin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını açıklıyor. Bu kapsamda partiden yapılan yazılı açıklamada, Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adaylarının açıklandığı belirtildi. Ataşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Alev Sezen, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Silivri Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci, Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya, Bağcılar Belediye Başkan Adayı Erhan Açıkgöz ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin oldu. 

DHA

Etiketler saadet partisi istanbul adayları ilçe belediye başkan adayları
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