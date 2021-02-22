Saadet Partisi'nde peş peşe istifalar

Şanlıurfa'da Saadet Partisi Eyyübiye ilçe Başkanı Abdullah Direk'in istifanın ardından Karaköprü İlçe Başkanı Kasım Şaşkın da ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Şaşkın, İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz'ın partiyi AKP'lileştirdiğini söyleyerek istifasını duyurdu.

Şanlıurfa Saadet Partisi Eyyübiye İlçe Başkanı Abdullah Direk'in istifa açıklaması şöyle:

"AKP il Başkanını Milli Görüşçü ilan eden istişareye önem vermeyen Mevcut İl Başkanımız ile anlaşamadığımızdan dolayı Eyyübiye Saadet Partisi ilçe başkanlığından istifa ediyorum..."

Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Kasım Şaşkın da istifa ettiğini açıklayarak şu açıklamada bulundu:

"SAADET PARTİSİ ilçe başkanlığından bugünden itibaren istifa ediyorum..

Mevcut il başkanı istişareyi ortadan kaldırıp, partiyi akp'leştirme çabasına gitmiştir..

SAADET PARTİSİ BENİM PARTİMDİR, SADECE GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM..

SAYGILARIMLA."