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Saadet Partisi'nden çok konuşulacak bir video daha: ''Pandemi otel''

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AK Parti'nin turizm sezonu için yaptığı adımları eleştiren bir video paylaştı.

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AKP'nin turizm sezonunu açmak için attığı adımları eleştiren bir video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan video, ''Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere'' notuyla paylaşıldı. 

 Ayrıca video notuna #PandemiOtel etiketi de eklendi. 

Etiketler SAADET PARTİSİ PANDEMİ OTEL video ak parti
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