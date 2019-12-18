Saadet Partisi'nden Libya desteği !

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin, “Prensip itibarıyla biz Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülke ile çatışmasında yer almayı doğru bulmayız. Arabuluculuk yapmayı tercih ederiz. Ama gerekiyorsa da orada barışın sağlanabilmesi için bir silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz” dedi.

‘ARABULUCULUK YAPMAYI TERCİH EDERİZ’

Karamollaoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin soru üzerine, “Libya bir iç savaşla karşı karşıyadır. Bu savaşın önlenebilmesi için her destek verilmelidir; ancak burada bir endişem var. Türkiye son zamanlarda ciddi birtakım problemlerle karşı karşıya kaldı. Bizim 400 tane generalimiz vardı, 15 Temmuz ve ondan önceki hadiselerde bu sayı birden bire düştü. Bütün bunlar varken bir de paralı askerlik çıkmışken, bizim Libya’ya asker göndermemizin üzerinde hassasiyetle durmamız icap eder. Prensip itibarıyla biz Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülke ile çatışmasında yer almayı doğru bulmayız. Arabuluculuk yapmayı tercih ederiz. Ama gerekiyorsa da orada barışın sağlanabilmesi için bir silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.