Şamil Tayyar'dan Arınç'a: ''Umarım Başsavcı'nın başını yemez"

Eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den yargılandığı davada beraat alması hakkında yaptığı yorum için Arınç'ı işaret ederek "Umarım Başsavcı'nın başını yemez!" ifadesini kullandı.

Eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den yargılandığı davada beraat alması hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Arınç... Değerli parti büyüğümüz ve politikalarınızın banisi! Yüce insan! Seçim sonrası Habertürk yayınında, beni ve Metiner’i listeye kendisinin aldırmadığını söylemişti! Umarım, başsavcının başını yemez!" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dün yaptığı açıklamada, Arınç’ın damadı Ekrem Yeter ile ilgili karara itiraz ettiklerini belirterek, “Dosya bizim açımızdan dolu biz dosyaydı. Mahkeme kararına itiraz ettik, bozulacağını düşünüyoruz" diye konuşmuştu.