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Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazır bekleyen helikopterlerin ve savaş gemilerinin videosunu paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazır bekleyen polisler ve helikopterler görüldü.

Özkan paylaşımında, Erdoğan için yüzlerce polisin, savaş gemisinin, hücum botlarının ve helikopterlerin hazır beklediğini belirtti. Özkan, “4 skorsky, 2 polis helikopteri, 2 cumhurbaşkanlığı helikopteri, 2 hücum bot, 1 savaş gemisi, onlarca koruma aracı ve yüzlerce polis asker... Hepsi bir kişinin Adana'da katıldığı açılış töreni için hazır bekliyor…” ifadelerini kullandı.

Etiketler chp tuncay özkan savaş gemisi
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