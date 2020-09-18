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  4. 18 Eylül 2020 14:04

Tartışılan atamayı eleştiren AK Partili ihraç edildi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'ın yönetim kuruluna atanmasını eleştiren Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, AK Parti'den ihraç edildi.

Tartışılan atamayı eleştiren AK Partili ihraç edildi!
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'ın yönetim kuruluna atanmasını eleştirmesinin ardından geçen aylarda görevden alınan Kızılay Muğla Şube Başkanı ve AK Parti üyesi Yusuf Kayacık, AK Parti'den ihraç edildi.

Kayacık, partiden ihraç edildiğini duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Evet; an itibariyle 8 yıldan bu yana üyesi olmaktan gurur duyduğum partimden, il başkanının akıl almaz hırsı ve egosu nedeni ile haksız ve hukuksuz bir şekilde #ihraç edilmiş bulunuyorum. #HakkınızıHelalEdin''

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