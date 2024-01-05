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TBMM, Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağrıldı

TBMM, Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağrıldı
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CHP, Gezi davası hükümlüsü Can Atalay için 9 Ocak Salı günü TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

CHP grubunca TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra, CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri ile Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, milletvekilleri Sevda Karaca Demir, Cemal Enginyurt ve Mustafa Yeneroğlu'nun imzası da yer aldı.

Etiketler Can Atalay için olağanüstü toplantı can atalay chp tbmm meclis
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